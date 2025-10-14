フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」のdocomo版がAndroid 16に！NTTドコモは14日、同社が販売する「Galaxy」ブランドにおけるフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25 SC-51F」および「Galaxy S25 Ultra SC-52F」（ともにSamsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月14日（火）10時より提供開始したとお知らせ