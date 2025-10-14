ことしで20年目を迎える音楽祭「やくしま森祭り」が、鹿児島県の屋久島町で開催されました。 「やくしま森祭り」には、シンガーソングライターの佐藤竹善さんや河口恭吾さんら県外から7人のアーティストが出演しました。 やくしま森祭りは、島で生演奏を聞く機会が少ない子どもたちのために始まったもので、今年で20年目を迎えます。今では子どもから大人まで、幅広い世代が音楽を楽しめるイベントとして続け