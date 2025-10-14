「おかあさんコーラス合唱祭」が、鹿児島市で開かれました。 合唱祭は県おかあさんコーラス連盟やMBCなどが開いているもので、今年は20代から90代で構成された35団体600人以上が参加しました。 参加者はおそろいの衣装に身を包み、この日まで練習してきた美しいハーモニーを響かせました。 （参加者）「台所で録音を聞きながら、茶碗を洗ったりご飯の支度をしたり。この日のために何か月も練習してきた