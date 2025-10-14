英ロックバンド・ロストプロフェッツのボーカリストだったイアン・ワトキンス（48歳）が10月11日朝、服役中のウェイクフィールド刑務所で刺殺された。ワトキンスは児童への性的犯罪で有罪判決を受け、29年の刑に服していた。事件は午前9時39分、刑務所職員からの通報により発覚。警察と救急隊が現場に駆けつけたが、ワトキンスはその場で死亡が確認された。ウェスト・ヨークシャー警察は殺人事件として捜査を開始し、重大事件捜査