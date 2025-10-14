締結式高松市役所 地域の魅力発信や課題解決につなげようと、高松市が14日、讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」と包括協定を結びました。 締結式には高松市の大西秀人市長と「はなまるうどん」運営会社の前田良博社長が出席し、協定書に署名しました。 高松市は市の魅力を発信してブランドを向上させる「シティプロモーション」に取り組んでいます。「はなまるうどん」は2025年、創業の地・高松