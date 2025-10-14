１４日の東京株式市場はリスク回避の売り圧力が高まり、日経平均株価は大幅続落となり一気に４万７０００円台を下回った。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２４１円４８銭安の４万６８４７円３２銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は２８億１５７１万株、売買代金概算は７兆１２３２億円。値上がり銘柄数は２６４、対して値下がり銘柄数は１３２６、変わらずは２５銘柄だった。 きょうの東京市場はリスク