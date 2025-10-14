ポンドドル１．３２７０台、英雇用統計後の売り継続＝ロンドン為替 １５時の英雇用統計で予想外に失業率が悪化したことを受けてポンド売りが目立っている。ポンドドルは１．３３４０台から急落。１．３２８０前後まで下げた後、１．３２７０をつけている。下押しの勢いは収まったが、戻りは鈍く、ポンド安の流れが継続している。 GBPUSD1.3273GBPJPY201.62