米株価指数先物時間外取引ダウ先時間外一時46000ドル割れ 東京時間16:30現在 ダウ平均先物DEC 25月限46068.00（-230.00-0.50%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6646.50（-48.25-0.72%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24699.75（-222.50-0.89%） 米中関係の悪化懸念を受けて東京午前のプラス１６０ドル超からマイナス３００ドル超まで下げ、一時４６０００ドルも割り込む動きを見せた。