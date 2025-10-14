メインシナリオ・・・このところの上昇で直近の上向きのトレンドが鮮明になっている。2月3日の高値1.4793カナダドル（以後、単位省略）から6月16日の安値1.3540までの下げに対する38.2％戻しを達成しており、目先の上値目標として半値戻しの1.4167が意識されている。その水準を上抜くようなら、4月7日の高値1.4296を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、8日の安値1.3932を下抜けば、9月30日の安値1.3897や基準線の1.3