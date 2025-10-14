メインシナリオ…売り先行、0.6415割れに注意。10日に大陰線を付け、9月26日の安値は0.6521を下抜いた。21日線も下降しており、目先、売りが先行しそうだ。8月21・22日の安値がある0.6415が最初の関門。安値更新となれば、節目の0.6400の攻防になる。0.63台に沈むと、6月23日の安値0.6373や5月12日の安値0.6357が視野に入る、これらを下抜くと、節目の0.6300を目指そう。 サブシナリオ･･･買いが先行すれば、0.65台回復がポイ