メルカリは14日、スキマバイトサービス「メルカリ ハロ」のサービスを今年12月18日をもって終了すると発表した。【画像】過去には⋯全国チェーン店も続々募集をしていた「メルカリ ハロ」「メルカリ ハロ」は、スキマバイトができるサービスとして2024年3月に提供を開始。「だれでも、すぐに、かんたんに」を掲げていた。サービス終了は、「市場環境の変化やサービスの利用状況などから総合的に判断」と説明した。同社