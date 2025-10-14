大阪・関西万博（大阪・夢洲）が13日、閉幕した。大阪ヘルスケアパビリオンでは2027年に横浜で開催される「GREEN×EXPO 2027」へのバトンタッチセレモニーが行われた。【写真】横山英幸大阪市長から山中竹春横浜市長に手渡されたフラワーリース横浜で27年3月19日から9月26日まで開かれる国際園芸博覧会（花博）。ホストシティから横山英幸・大阪市長と山中竹春・横浜市長が出席。横山市長から山中市長にバトンとしてフラワーリ