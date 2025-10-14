演歌歌手の千昌夫（78）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。デビュー秘話を明かした。今年デビュー60年を迎えた千。司会の黒柳徹子が「60年は長かった？短かった？」と聞かれた千は「本当に今思うと長いようで、あっという間というか」としみじみ。千は岩手県陸前高田の出身で、8歳の時に左官業をしていた父が出稼ぎ先で他界。当時31歳だった母は女で1つで男3人の兄弟を育ててくれたという。「