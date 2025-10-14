タレント・スマイリーキクチ（53）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。大手回転ずしチェーン「くら寿司」で、迷惑行為をした女性客に“私刑”を行うネット民に苦言を呈した。同社の公式サイトでは「山形南館店」で客による迷惑行為が発生したことを報告し、地元警察に相談しながら対応を進めることを発表した。SNS上では、店内で女性客が共用の醤油さしの注ぎ口をなめたり、レーンを流れる寿司を素手で触る様子を撮影し