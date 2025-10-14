14日午後、自民党の梶山国対委員長と維新の遠藤国対委員長が東京都内のホテルで秘密裏に会談を行いました。21日にも臨時国会が開かれ首相指名選挙が行われる見通しですが、公明党の連立政権からの離脱表明で高市氏が首相に指名されるかは依然として見通せない状況が続いています。会談では自民党側から首相指名での協力と、連立に向けた打診を行ったものとみられます。水面下で、自民と維新の“連立交渉”がスタートした形です。