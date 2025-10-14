連休明けのきょう、次の政権をめぐる動きが不透明なことを背景に、日経平均株価は一時1500円以上と大幅に値下がりしました。中継です。きょうも次の政権をめぐる動きが活発になっていますが、先行きが見えないことが市場に波乱をもたらしています。きょうの日経平均株価、終値は1241円安い4万6847円で取引を終えました。岩井コスモ証券 担当者「連立離脱ということで、かなり不透明感が出てきている。（政治家の）発言次第で