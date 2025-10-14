日本国際博覧会協会（万博協会）は１４日、大阪・関西万博の会期中（４月１３日〜１０月１３日の１８４日間）の一般来場者数の累計が２５５７万８９８６人だったと発表した。万博協会によると、開幕日は１２万４３３９人が来場。４月下旬までは１日１０万人未満だったが、７月中旬以降は連日１０万人を超えた。９月に入ると、閉幕に向けた駆け込みでの来場が増え、同１２日から閉幕日まで３２日連続で２０万人を超えた。１日あ