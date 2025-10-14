フェスタリアホールディングス [東証Ｓ] が10月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比25.7％増の2.8億円に伸びたが、26年8月期は前期比8.5％減の2.6億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.6％減の1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.7％→5.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース