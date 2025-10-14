日本サッカー協会(JFA)は14日、17日からモロッコで開催されるU-17女子W杯に臨むU-17日本女子代表の背番号を発表した。10番はMF福島望愛(JFAアカデミー福島)が背負うこととなる。チームは4日に集合し、高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングを行うと、翌日に日本を発ち、その後は国外で調整中。日本はグループFに入り、19日の第1戦でニュージーランド、22日の第2戦でザンビア、25日の第3戦でパラグアイと対戦する。■選手▽G