ココナラ [東証Ｇ] が10月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比0.9％増の2億2700万円になり、26年8月期も前期比98.2％増の4億5000万円に拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。10期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常損益は3300万円の赤字(前年同期は1100万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.2％→-1.4％に悪化した。