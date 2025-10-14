ベネズエラ外務省は13日、ノルウェーにあるベネズエラ大使館を閉鎖すると発表しました。ノーベル平和賞に野党指導者のマチャド氏が選ばれたことに対する反発とみられています。ベネズエラ外務省は13日、「外交サービスの再編」としてノルウェーの大使館を閉鎖すると発表しました。今年のノーベル平和賞は、ベネズエラの野党指導者・マチャド氏が選ばれましたが、これに対し独裁色を強めるマドゥロ政権が反発し、閉鎖を決めたとみら