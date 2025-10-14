パレスチナ自治区ガザ地区でイスラム組織ハマスに拘束されていた人質がおよそ2年ぶりに解放されてから一夜が明けました。イスラエルから最新情報をお伝えします。テルアビブの通称「人質広場」では、朝から市民らが訪れ、解放の喜びを噛みしめています。こちらではかえってきた人質の写真にハートマークが付けられ、歴史的な日を祝いました。ハマスに拘束されていた人質のうち、生存している20人全員が13日に解放されました。待ち