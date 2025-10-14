お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が13日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。漫才コンテストM-1グランプリ決勝に初出場した時の、地元の反応を明かした。03年に初めて決勝の舞台に立った千鳥。岡山・北木島出身の大悟は「最初に出た時は島の人がうちの家に集まって」と家族だけでなく島民も応援してくれたという。しかし、「下ネタやってスベッた時、1人ずつゆっくり帰っていってんて」と言い、