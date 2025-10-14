先輩芸人を挑発。オリエンタルラジオ・藤森慎吾が10月11日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、共演のLLR・福田恵悟と激しいバトルを繰り広げた。【映像】オリラジ藤森、先輩芸人とガチ勝負当番組は文字通りカフェがコンセプトで、MC担当の藤森はオーナー役。福田は常連客役としてボートレース解説を務めた。中盤では、ボートレース場にある大時計にちなんだミニゲーム「12秒チャンバラバトル」を