KK運営会議の議長と面会する東京電力の小林喜光会長（左）＝14日午後、東京都千代田区東京電力が社外の視点を取り入れて柏崎刈羽原発（新潟県）を監督するために今月発足させたKK運営会議の佐藤敏秀議長は14日、東京都千代田区の本社に小林喜光会長ら経営陣を訪ね、活動方針を報告した。佐藤氏は福島第1原発事故に触れ「日本で原発を運転するには安全に妥協しないという覚悟がいる。柏崎刈羽原発の実態を把握し、責任を持って対