大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」＝大阪市此花区の夢洲大阪府は14日、大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」の一部展示物を移設し、常時見られるようにすると発表した。人工多能性幹細胞（iPS細胞）から作った「心筋シート」の動きが分かる映像、人工心臓の模型やiPS細胞に関するゲームで、12月末を予定。吉村洋文知事は閉幕を受けて、万博で披露された技術の継承や実用化に意欲を示した。移設先は府と大