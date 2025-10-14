巨人・長野久義外野手（４０）が１４日、都内のホテルで引退会見を行った。電撃的に引退を決断し発表となった長野。スーツに身を包んだベテランは巨人ファンはもちろんのこと、４年間在籍した広島や広島ファンにも深い感謝の思いを吐露した。「（広島時代は）僕の野球人生の中で大切な時間。人間関係を構築していくことからすごく大変。人見知りなのですごく大変でした。巨人から２倍の仲間ができた」と語った。巨人では新人