台風22号と23号の直撃で被害が出た東京・八丈島では、14日も一部の地域で停電と断水が続き、広い範囲で復旧作業が行われています。先週の台風22号に続き13日に台風23号が直撃した八丈島では、一部の地域で断水や停電が続いています。14日朝、東京都の水道災害救援隊が派遣する給水車には、多くの住民が水を受け取りに来ていました。住民は「今日なんとかお水が来たから、急いで水をためないといけないと思って」と話しました。八丈