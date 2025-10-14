今日（14日）午後、熊本市南区の県道で車3台が絡む事故があり、トラックが横転するなどし、合わせて4人が軽いけがをしました。 【写真を見る】横転したトラック／事故現場 記者「乗用車2台が衝突し、こちらでは農作業用の車両を運んでいたとみられるトラックが横転しています」 事故が起きたのは、熊本市南区城南町阿高にある県道の交差点です。 14日午後1時半ごろ「車3台の事故で1台が横転している」と目撃者から119番通報が