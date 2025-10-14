新幹線の高速化に対応したE3系山形新幹線「つばさ」で使用しているE3系が、2025年内に定期運行を終了する見込みとなりました。幅広く使われた新幹線の“万能選手”は、どのような車両だったのでしょうか。【これぜーんぶ同じ車両!?】改造されまくった歴代E3系たち（写真）E3系は新幹線と在来線を直通する車両として造られたもので、秋田新幹線の開業を見越して1995（平成7）年に登場しました。現在は山形新幹線用の車両だけで