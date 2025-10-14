◆東都大学野球秋季リーグ戦第４週第１日▽東洋大６―２青学大（１４日・神宮）史上３校目の６連覇を狙う青学大の開幕からの連勝が５で止まった。今季４試合で２勝無敗だった先発の右腕・鈴木泰成（３年＝東海大菅生）が０―０の２回満塁のピンチをつくると、秋元に右越えへ満塁弾を被弾。打線も代打・中山凱（１年＝専大松戸）の左越え２ランによる２点に終わった。安藤寧則監督は「内容的にバツが多かった。甘くないですよね。