アイドルグループ・SUPER EIGHTの村上信五（43歳）が10月14日、結婚を発表した。所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトに掲載された「村上信五（SUPER EIGHT）に関するお知らせ」では、村上名義で「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と結婚を発表。そして「