山本が第2戦、大谷は第3戦以降に…打撃不振との関連も浮上米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）での次回登板が、シリーズ第3戦以降になる見通しとなった。フィリーズとの地区シリーズ第1戦では好投したが、デーブ・ロバーツ監督はブルワーズとのNLCSで先発ローテーションを再編。この決断の裏には、投手陣の運用面に加え、不振にあえぐ打撃面への配慮がある可能性を米記者が伝えている。