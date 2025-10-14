関西テレビの橋本和花子アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。テレビ局の垣根を越えた人気女性アナ3ショットを公開した。 【写真】笑顔が素敵です！人気の関西女性アナ３ショット 「大好きなお二人と日帰りグランピングロケーションもグルメも最高！！」と投稿。豪華な料理を前にMBSの山崎香佳アナ、ABCの東留伽アナと3人で笑みを浮かべる写真を掲載した。 フォロワーからは「各局のアナウ