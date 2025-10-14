民間主導で健康づくりを進める「日本健康会議」は14日、2025年度までの活動目標をほぼ達成できなかったと明らかにした。目標の一つは「まちづくりを通じて健康でいられる環境整備に取り組む市区町村を1500以上にする」だったが249で、達成率は16.6％だった。子どもの成長見守りや高齢者の介護予防といった地域づくりを進め、効果の検証などを行う市区町村を集計した。昨年度から25増えたが、日本健康会議に補助金を出す厚生労