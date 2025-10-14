大相撲ロンドン公演に向け、準備が進むロイヤル・アルバート・ホールの館内＝13日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】34年ぶりに開催の大相撲ロンドン公演は15日に始まる。海外での興行は2013年のジャカルタ以来で、外国から招かれて行う海外公演は20年ぶり。この間は不祥事による人気低迷や新型コロナウイルス禍など苦境もあった。13日に取材対応した日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）は「ちょんまげや着物など日本の