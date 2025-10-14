ガザの停戦が成立し、人質も解放されたタイミングで、イスラム組織ハマスの暴力の「意図」を示す文書が公にされた。11日付のニューヨーク・タイムズ紙電子版は、ガザ紛争の端緒なった2年前の10月7日のハマスによるイスラエル襲撃に関するメモと、当日のハマス前線部隊の通信を傍受した記録とするものを伝えた。「キブツ全体を炎に包め」同紙記事によれば、押収されたメモは、襲撃を指揮したハマスのヤヒヤ・シンワル指導者（その後