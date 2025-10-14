SUPER EIGHTの村上信五さん（43）が14日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで結婚することを発表しました。村上さんは、公式サイトで「この度結婚させていただくことになりました」と報告。お相手については「一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」とつづりました。また、「今後も楽しんでいただけるよう一生懸命努力いたしますので、引き続き応援いただけたら、うれしいです」とファンに向けてコメントしま