お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が13日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。過去に相方のユースケが番組を出演している時間にインスタライブを行ったことを明かした。番組では「ダイアン津田を知ろう」というクイズ企画を行い、回答席にはくりぃむしちゅー上田晋也、ヒコロヒー、「津田軍団」だというガクテンソクのよじょうが座った。正解発表者はサバンナ高橋茂雄で、津田は有田哲平とと