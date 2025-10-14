お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が13日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。「絶対に週刊誌に張られない」場所から引っ越したことを明かした。くりぃむしちゅー有田哲平から「引っ越したんですか？」と聞かれ、津田は「前に住んでいたところからは引っ越しましたよ」と答えた。有田は「もういいんですか？」と質問。「前はこだわってその場所にしてたじゃないですか。絶対に張られないって