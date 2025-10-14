おやつカンパニーは10月14日から、全国のファミリーマートで「ベビースターラーメン(松阪牛ステーキ味わさび風味)」を期間限定発売した。オープン価格で、店頭想定価格は税込162円前後。1959年発売の「ベビースターラーメン」は、即席めんを作る際に落ちた欠片に味をつけ、おやつとして社員に配ったことをきっかけに生まれた。当初は「ベビーラーメン」として販売していたが、1973年に「ベビースターラーメン」に名称を変更。1988