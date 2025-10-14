打撃不振の大谷だが、相手チームの警戒心は変わらず(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月13日、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】大飛球が一転…ドジャース「中ゴロ併殺」で無得点に終わったシーンフィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056と、不振を極めていた大谷。この日もノーヒットに終わったものの、初回の第1打席は四球を選んで出