「UTme！」オリジナルT シャツダイキン工業は、ユニクロの新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」と、大阪・梅田にある空気の看板「大ぴちょんくん」の店舗限定コラボレーションを、10月24日から実施する。左から：「UTme！」オリジナルトートバッグ（小）、同 トートバッグ（大）今回のコラボレーションでは、オリジナルデザインのTシャツやトートバッグを作成できるサービス「UTme！」に、空気の看板「大ぴちょんくん」のスタン