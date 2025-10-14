ティーウェイ航空は、福岡〜釜山線を10月26日に開設する。1日2往復を運航する。機材はボーイング737-800型機もしくはボーイング737-8型機を使用する。所要時間は福岡発、釜山発ともにが55分から1時間。同路線はこの他に、エアプサンは1日4往復、イースター航空とチェジュ航空が同2往復を運航している。■ダイヤTW232福岡（11：00）〜釜山（11：55）TW236福岡（20：00）〜釜山（21：00）TW231釜山（09：00）〜福岡（11：00）T