プーマ ジャパンは、デンマーク・コペンハーゲン発のランニングブランド「SAYSKY（セイスカイ）」とのコラボレーション第2弾「PUMAxSAYSKY」コレクションを10月24日から順次発売する。同コレクションでは、プーマの最新ランニングシューズ2モデルを中心に、機能性とスタイルを兼ね備えたアパレルとアクセサリーをラインアップする。SAYSKYは、2013年にデンマーク・コペンハーゲンで誕生したランニングブランドで“ストリートランニ