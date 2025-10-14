「Jewel Blue クリスマスアフタヌーンティー」イメージ新宿プリンスホテルは、「和風ダイニング＆バーFUGA（風雅）」（25F）において、12月1日から12月25日まで、街が宝石のようにきらめく聖夜に、永遠の幸せを願う「サムシングブルー」をテーマにしたクリスマス限定アフタヌーンティー「Jewel Blue クリスマスアフタヌーンティー」を販売する。澄んだ青の煌めきをまとったスイーツと、心まで温まる料理、そして消費者自身が仕上げ