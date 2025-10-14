■「自民党への注文」はこれまでもあったが…10月10日、公明党は1999年以来続けてきた、国政における自民党との連立をやめると決断した。今後の日本政治を大きく揺るがしていくだろう衝撃的なニュースだ。写真＝時事通信フォト自公党首会談後、記者会見する公明党の斉藤鉄夫代表＝2025年10月10日午後、国会内 - 写真＝時事通信フォト自民党では10月4日、総裁選挙が行われて高市早苗衆議院議員が当選。日本史上初の女性総理誕生か、