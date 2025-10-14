先日、2026年ワールドカップ4次予選（アジア・プレーオフ）で敗退が決定したインドネシア代表。88年振りのW杯出場に限りなく近づいていただけに、国内では今回の敗退が衝撃的に受け取られている。そうした中、韓国紙『スポーツ京郷』は前任の韓国人指揮官シン・テヨン氏の再就任の可能性を報じた。シン監督は今年1月までインドネシア代表監督を務め、その後は韓国の強豪クラブ蔚山HDの監督に就任。しかしリーグ戦8試合1勝にとどま