15日、薩摩地方は山沿いに雲がかかるものの、雨の心配はなし。大隅地方は穏やかな秋晴れで、最高気温は30度を超える所も。紫外線対策が必要です。種子島・屋久島地方も安定した晴れで、青空が広がる見込み。奄美地方は北部中心に晴れますが、局地的ににわか雨の可能性があり、空模様の変化に注意が必要です。秋雨前線の影響で、西日本から東日本は雨の所が多くなりますが、県内は高気圧に覆われて晴れそうです。昼間は季節外れの