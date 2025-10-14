北海道の火山防災を検討する会議が道庁で開かれ、専門家らが雌阿寒岳の現状や道内の火山での研究結果について報告しました。オンラインで開かれた会議には、専門家や関係自治体の防災担当者らが出席しました。会議では、９月に噴火警戒レベルが２に引き上げられた雌阿寒岳の状況や、北大が道内各地の火山で行った調査研究の結果について報告されました。（北大大学院理学研究院青山裕教授）「（雌阿寒岳で）ドローンを用い